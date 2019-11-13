2019/11/13 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد حدد المؤتمر الفني للممنتخبين العراقي والايراني، اليوم الاربعاء، الوان الفريقين خلال المبارة التي ستجمعها غدا الخميس لحساب التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسيكون المنتخب العراقي باللون الاخضر، فيما سيرتدي لاعبو المنتخب الايراني اللون الابيض، في المبارة التي ستقام على استاد عمان الدولي في العاصمة الأردنية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد قرر في وقت سابق نقل مباراتي منتخب العراق أمام إيران والبحرين ضمن التصفيات المزدوجة، إلى خارج العراق، بسبب التظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

واختار الاتحاد العراقي لكرة القدم استاد عمان الدولي في العاصمة الأردنية، لخوض مباراتيه أمام كل من إيران والبحرين، يومي (14 و19) من شهر تشرين الثاني الجاري.

وتلقى لاعبو منتخب العراق مقترحا بارتداء الكمامات من أجل مساندة المتظاهرين في ساحات الاعتصام بالعاصمة بغداد وعدد من المحافظات، لكن الاتحاد العراقي، اعلن أن نظيره الآسيوي، حذر من ارتداء لاعبي المنتخب الكمامات قبيل انطلاق المباراة.

واضطر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى تغيير الطاقم التحكيمي للمباراة بعد نقلها الى الأردن، وقرر إسناد المهمة إلى طاقم بقيادة الحكم السريلانكي هيتكامكانامج ديلان بيريرا، بعد أن كان مقررا إدارتها من قبل الحكم الأردني أدهم مخادمة.

ويتصدر منتخب العراق قائمة المجموعة الثالثة، بعد ثلاث مباريات، برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق النقاط على نظيره البحريني، ويليهما منتخب إيران في المرتبة الثالثة برصيد 6 نقاط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد ألوان منتخبي العراق وإيران في مواجهة الغد بالأردن) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد ألوان منتخبي العراق وإيران في مواجهة الغد بالأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).