لجنة الثقافة النيابية تؤكد دعمها الكامل لمشروع الفيزا الإلكترونية من أجل مواكبة التطور العالمي

2019/11/13 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت لجنة الثقافة والسياحة والاثار في مجلس النواب اليوم الاربعاء، دعمها الكامل لمشروع الفيزا الإلكترونية من أجل مواكبة التطور العالمي ورفع مكانة الجواز العراقي في جميع الدول العربية والاجنبية.

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