عضو بالطاقة النيابية: وزير الكهرباء عين 1500 شخص يمثلون احزابا وجهات سياسية

2019/11/13 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو لجنة النفط والطاقة همام التميمي، الاربعاء، ان وزير الكهرباء عين 1500 شخص يمثلون احزاب وجهات سياسية "بحجة انهم من المتظاهرين".

وقال التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، "سنرفع شكوى لهيئة النزاهة وندعو لاستضافة وزير الكهرباء بسبب تعيينه اكثر من ١٥٠٠ شخص بعقود واجور يومية في محافظات الوسط بذريعة انهم من المتظاهرين".

واضاف "الحقيقة ان هؤلاء يمثلون احزاب وجهات سياسية".

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