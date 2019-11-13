نائب: جهات سياسيـة تريد السيطرة على ملف الدرجات الخاصة لأنشاء دولة عميقة جديدة

2019/11/13 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

طالب النائب عن كتلة الصادقون النيابية احمد الكناني، بالغاء قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتثبيت المدراء العامين الذين جرى ترشيح اغلبهم من قبل

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