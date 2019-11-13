ما الذي تريده امريكا ؟!

2019/11/13 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد الشويلي

أمريكا ليست ضد نظام محدد بعينه ابدا ، كما انها ليست مع اي نظام سياسي بالمطلق .

انها لا ترى الا مصلحتها وامن اسرائيل فحسب.

انها

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