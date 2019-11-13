بالوثيقة.. تقديم طلب لمنع محافظ الديوانية وقائد شرطتها السابق من السفر خارج العراق

2019/11/13 | 14:46

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بغداد اليوم- الديوانية

قدم محام في محافظة الديوانية، الأربعاء (13 تشرين الثاني 2019)، طلباً للمدعي العام في محكمة اسئتناف القادسية بمنع المحافظ وقائد الشرطة السابق من السفر خارج العراق.

وذكر المحامي مصطفى رزاق رحمن في الطلب المقدم للمدعي العام، أطالبكم بمفاتحة الجهات المختصة بشكل فوري وعاجل لمنع سفر المحافظ زهير علي شعلان وقائد الشرطة السابق فرقد العيساوي لحين انتهاء التحقيقات بقضايا القمع والقتل التي حدثت في محافظة الديوانية.

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر برلماني، الأربعاء (13 تشرين الثاني 2019)، بأن مجلس النواب خصص جلسة اليوم لمناقشة مقترحات الأمم المتحدة للأوضاع الراهنة في البلاد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "البرلمان خصص جلسة اليوم لمناقشة مقترحات

بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، مهدي آمرلي، ‏الأربعاء‏ (13‏ تشرين الثاني 2019)، إلى ضرورة تشكيل ’’خلية أزمة’’ بين المتظاهرين والجهات الأمنية لكشف المندسين.

وقال آمرلي في حديث لـ (بغداد

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مطلع، الأربعاء (13 تشرين الثاني، 2019) بوصول ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت إلى مبنى مجلس النواب.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "ممثلة الامين العام للأمم المتحدة، جينين بلاسخارت وصلت الى

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