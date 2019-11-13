القبض على متهم بقضايا إرهابية شمالي بابل

2019/11/13 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن المتحدث الإعلامي لقيادة شرطة بابل العميد عادل الحسيني، اليوم الاربعاء، القبض على متهم بقضايا إرهابية شمالي المحافظة.

وقال الحسيني في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "قوة مشتركة من الشرطة والاستخبارات بناحية الإسكندرية ، تمكنت على اثر عملية أمنية نُفِّذت بناءً على معلومة استخبارية دقيقة من اعتقال متهم مطلوب وفق المادة ( 4 إرهاب )، ضمن قاطع الناحية شمالي المحافظة".وأشار الى، أن "العملية تأتي في سياق الإجراءات الوقائية التي تنفذها الأجهزة الأمنية في بابل للحفاظ على حالة الاستقرار الأمني الذي تشهده المحافظة" ، أكد أن "القوة احالت المتهم الى الجهة المختصة لإستكمال إجراءات التحقيق معه".

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