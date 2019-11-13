أوبك واثقة من تقدم المباحثات التجارية بين بكين وواشنطن

2019/11/13 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعرب أمين عام أوبك، محمد باركيندو، اليوم الاربعاء، عن ثقته بتقدم المباحثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وقال إنه "واثق من أن واشنطن وبكين ستتوصلان لاتفاق تجارة وأنه سيزيح "غيمة قاتمة" تخيم على سوق النفط".

وأضاف باركيندو للصحفيين على هامش فعالية للقطاع في أبو ظبي إنه من السابق لأوانه بحث القرار الذي ستتخذه أوبك+ في كانون الأول ومن المبكر للغاية القول ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التخفيضات.

هذا وأشار إن أوبك وشركائها من خارج المنظمة بحاجة لمواصلة العمل معا لتجاوز الضبابية، وهم ملتزمون بفعل ذلك.

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