متظاهرون غاضبون يغلقون مبنى بلدية مدينة السماوة

2019/11/13 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قال مصدر امني اليوم الاربعاء، ان متظاهرين اغلقوا مبنى بلدية مدينة السماوة مركز محافظة المثنى.وافاد المصدر لـ”يس عراق”، إن “عمال بلدية السماوة قاموا اليوم باغلاق المبنى احتجاجا على تأخر صرف اجورهم الشهرية”، لافتا الى ان “هناك تظاهرات طلابية تجددت ايضا في ساحة الاحتفالات وسط المدينة وانضمت لاعتصام”الغدير”.واضاف، ان “التظاهرات الطلابية […]

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