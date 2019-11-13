مدرب منتخبنا الوطني: جاهزون لمواجهة المنتخب الايراني

2019/11/13 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدرب المنتخب الوطني العراقي سريتشكو كاتانيتش اليوم الاربعاء، جاهزية المنتخب العراقي لمواجهة المنتخب الايراني.

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