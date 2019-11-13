أحمد صبحى منصور - تميّز الإعجاز فى القصص القرآنى عن الماضى مقارنة بالروايات التاريخية

2019/11/13 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور من الفصل التمهيدى : لمحة عامة : ( بين أحسن القصص والروايات التاريخية ) من ب 1 القصص القرآنى :من ج 2 : ( الجزء المضاف لكتاب : البحث فى مصادر التاريخ الدينى : دراسة عملية )تميّز الإعجاز فى القصص القرآنى عن الماضى مقارنة بالروايات التاريخية أولا : لمحة عن ( تاريخ الطبري ) ، وهو عُمدة الحوليات التاريخية .1 ـ مؤلفه محمد بن جرير الطبري ( 224 – 310 هـ ) وأحداثه التاريخية ت......

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