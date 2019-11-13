النفط: توقيع عقد يوفر إيرادات تزيد على 700 مليون دولار

2019/11/13 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، ثامر الغضبان، الأربعاء، توقيع عقد نقل النفط الاسود بين شركتي (سومو) وناقلات

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