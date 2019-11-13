تركيا تعزل أربعة رؤساء بلديات كورد

2019/11/13 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أقالت تركيا أربعة رؤساء بلديات كورد، اليوم الأربعاء، في إطار حملة حكومية آخذة في الاتساع على حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للكورد ليبلغ بذلك عدد رؤساء البلديات المقالين بعد انتخابهم في وقت سابق هذا العام 20 رئيس بلدية.ويتهم الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكوردستاني المحظور؛ ما أدى إلى محاكمة آلاف من أعضائه وبعض قادته.وينفي حزب الشعوب الديمقراطي وجود هذه الصلات.وعينت وزارة الداخلية التركية اثنين من السكان المحليين بدلًا من المقالين في منطقتين في ديار بكر، أكبر مدينة في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كوردية.وعزلت السلطات كذلك رئيسي بلدية شرناق وتونجلي.ويتولى حزب الشعوب الديمقراطي رئاسة العديد من البلديات في جنوب شرق البلاد، وعادة ما يعين رجلًا في منصب رئيس البلدية وامرأة في منصب الرئيس المشارك للتوعية بالمساواة بين الجنسين.وجاءت التحركات ضد حزب الشعوب الديمقراطي بالتزامن مع هجوم تركي في سوريا المجاورة على وحدات حماية الشعب السورية الكردية التي تتهمها أنقرة كذلك بإقامة صلات مع حزب العمال الكوردستاني.وحزب الشعوب الديمقراطي هو الحزب الوحيد الممثل في البرلمان التركي الذي عارض الهجوم بشمال شرق سوريا، والذي بدأ يوم التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول.

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