الثقافة النيابية تؤكد دعمها الكامل لمشروع الفيزا الالكترونية من أجل مواكبة التطور العالمي

2019/11/13 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اكدت لجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية، دعمها الكامل لمشروع الفيزا الالكترونية من اجل مواكبة التطور العالمي ورفع مكانة الجواز العراقي في جميع

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