بنزيمة يتحدث عن وضعه الصحي بعد اجراء

2019/11/13 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

تعد فترة التوقف الدولي بالنسبة للاعبي المنتخبات عبئا بدنيا وذهنيا إضافيا، حيث يخرجون من أنديتهم لينخرطوا مباشرة في معسكرات المنتخبات استعدادا للمباريات

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