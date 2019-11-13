الصدر يطالب بمحاسبة قتلة المتظاهرين فورا ويدعو الموظفين إلى إضراب شامل

2019/11/13 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب زعيم التيار الصدري السيد ‏مقتدى الصدر، بمحاسبة قتلة المتظاهرين فورا، داعيا الموظفين إلى إعلان الإضراب العام ولو ليوم واحد لمساندة المتظاهرين.

ودعا الصدر في تغريدة له على تويتر، أئمة الجمعة الى قيادة تظاهرات سلمية أيضا في جميع المحافظات العراقية تحقيقا للإصلاحات المنشودة..



داعيا من وصفهم الشرفاء في البرلمان العراقي الى تغيير جذري من خلال تبديل مفوضية الانتخابات وقانونها وتغيير بعض بنود الدستور وتطبيق الاصلاحات التي تم اقرارها.ودعا زعيم التيار الصدري، الناشطين إلى وقف أجندات استعمارية أمريكية قائلا: على الثوار إبعاد شبح التدخل الخارجي الأمريكي وغيره، بل وحتى بعض الناشطين القابعين خلف الكيبورد والتي تتحرك أناملهم وقف أجندات استعمارية أمريكية وغيرها.

وطالب الصدر الثوار بعدم التعرض للبعثات الدبلوماسية وسفارات الدول غير المحتلة ولو بالهتافات فذلك ليس من شيمنا ولا أخلاقنا.

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