2019/11/13 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس محافظة النجف: مستمرون بعملنا لحين بت القضاء بالطعن في حل المجالس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/13 | 15:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس محافظة النجف: مستمرون بعملنا لحين بت القضاء بالطعن في حل المجالس) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس محافظة النجف: مستمرون بعملنا لحين بت القضاء بالطعن في حل المجالس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).