بعد تصويت مجلس الوزراء عليه.. سائرون تعلن رفضها قانون الانتخابات المقترح من رئاسة الجمهورية

2019/11/13 | 15:17

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بغداد اليوم- بغداد

رفضت كتلة تحالف سائرون النيابية، الأربعاء (13 تشرين الثاني 2019)، مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذي صوت عليه مجلس الوزراء يوم امس، مؤكدة أنه مخالف لارادة الشعب.

وذكرت الكتلة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الكتلة تعلن التزامها التام بما جاء في بيان مقتدى الصدر، واننا سنكون صوتا مطالبا ومدافعا عن الحقوق المشروعة للمتظاهرين السلميين وسنسعى مع بقية القوى السياسية لتمرير حزمة الاصلاحات والقوانين المهمة التي تلبي مطالب المتظاهرين لاسيما تغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانونها وكذلك بعض التعديلات الدستورية التي ستساهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي للعراق في حال إقرارها".





وأضافت أنها "ستسعى مع بقية القوى السياسية لتمرير حزمة الاصلاحات والقوانين المهمة التي تلبي مطالب المتظاهرين لاسيما تغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانونها وكذلك بعض التعديلات الدستورية التي ستساهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي للعراق في حال اقرارها كما ".

وأعلنت الكتلة وفقاً للبيان "عن رفضها لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذي صوت عليه مجلس الوزراء يوم امس"، مؤكدة أن " صيغة القانون المقترح كانت مخالفة لارادة الشعب العراقي من خلال الابقاء على النظام الانتخابي القديم (نظام القائمة وتوزيع المقاعد وفق سانت لاك) الذي يكرس فيه هيمنة الاحزاب المتنفذة واقصاء الاخر".





وجددت رفضها "لأي تدخل خارجي بالشأن العراقي وخصوصا التدخلات الامريكية البغيضة"، مشيرة إلى أن "الكتلة تؤكد على الاجهزة الامنية بكل صنوفها وعناوينها ان تتعامل بروح وطنية واخوية مع المتظاهرين وحمايتهم وان لاتكون اداة قمعية ضد ابناء الشعب العراقي فذلك سيعرضها للمساءلة القانونية وغضب الشعب".

وأصدر زعيم التيار الصدر السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، توجيهات للمتظاهرين داعياً فيها الموظفين إلى الاضراب الشامل ولو ليوم واحد.

بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، ‏الأربعاء‏ (13‏ تشرين الثاني‏، 2019)، عن أولويات الفتح وسائرون في حل الازمة، مؤكداً أن الامور تسير باتجاه إصلاح الحكومة بدلا من إسقاطها.

وقال الموسوي في حديث لـ(بغداد ال

بغداد اليوم- الديوانية

قدم محام في محافظة الديوانية، الأربعاء (13 تشرين الثاني 2019)، طلباً للمدعي العام في محكمة اسئتناف القادسية بمنع المحافظ وقائد الشرطة السابق من السفر خارج العراق.

وذكر المحامي مصطفى رزاق رحمن في الطلب المقدم للمدعي العام،

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر برلماني، الأربعاء (13 تشرين الثاني 2019)، بأن مجلس النواب خصص جلسة اليوم لمناقشة مقترحات الأمم المتحدة للأوضاع الراهنة في البلاد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "البرلمان خصص جلسة اليوم لمناقشة مقترحات

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