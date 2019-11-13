2019/11/13 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت كتلة سائرون النيابية ،اليوم الاربعاء، بيانا اكدت فيه رفضها مشروع قانون انتخابات مجلس النواب مشيرة الى انها ستعمل مع القوى السياسية لتمرير حزمة الاصلاحات التي تلبي مطالب المتظاهرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة سائرون: نرفض مشروع قانون انتخابات مجلس النواب وسنعمل مع القوى السياسية على تمرير حزمة الاصلاحات التي تلبي مطالب المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة سائرون: نرفض مشروع قانون انتخابات مجلس النواب وسنعمل مع القوى السياسية على تمرير حزمة الاصلاحات التي تلبي مطالب المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).