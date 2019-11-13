سائرون تعلن رفض قانون انتخابات مجلس النواب المقدم من الحكومة

2019/11/13 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت كتلة سائرون النيابية، اليوم الاربعاء، رفضها لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذي صوت عليه مجلس الوزراء يوم امس.

وقال رئيس كتلة سائرون النيابية نبيل الطرفي في موتمر صحفي عقده في مجلس الوواب بمشاركة اعضاء الكتلة” تعلن الكتلة النيابية لتحالف سائرون إلتزامها التام بما جاء في بيان السيد القائد مقتدى الصدر واننا سنكون صوتا مطالبا ومدافعا عن الحقوق المشروعة للمتظاهرين السلميين وسنسعى مع بقية القوى السياسية لتمرير حزمة الاصلاحات والقوانين المهمة التي تلبي مطالب المتظاهرين لاسيما تغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانونها وكذلك بعض التعديلات الدستورية التي ستساهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي للعراق في حال اقرارها كما نعلن وبكل وضوح رفضنا لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذي صوت عليه مجلس الوزراء يوم امس اذ كانت صيغة القانون المقترح مخالفة لارادة الشعب العراقي من خلال الابقاء على النظام الانتخابي القديم( نظام القائمة وتوزيع المقاعد وفق سانت ليغو) الذي يكرس فيه هيمنة الاحزاب المتنفذة واقصاء الاخر وكذلك نجدد رفضنا لأي تدخل خارجي بالشأن العراقي وخصوصا التدخلات الامريكية البغيضة “.

واضاف، اننا” نؤكد على الاجهزة الامنية بكل صنوفها وعناوينها ان تتعامل بروح وطنية واخوية مع المتظاهرين وحمايتهم وان لاتكون اداة قمعية ضد ابناء الشعب العراقي فذلك سيعرضها للمساءلة القانونية وغضب الشعب

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