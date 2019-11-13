الداخلية العراقية: وضع ببغداد وبقية المحافظات هادئ لكن مجموعة اصابت 55 ضابطا ومنتسبا

2019/11/13 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصف المتحدث باسم وزارة الداخلية الوضع الأمني في بغداد والمحافظات، اليوم الأربعاء، بالهادئ لافتاً إلى عدم وجود أي خروقات تذكر حتى اللحظة، حسبما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.فيما كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية ملابسات حادث الاعتداء على بناية كاتب العدل ومحاولة حرق بعض المخازن الأهلية في منطقة ساحة الخلاني.وأضاف أن من افتعل الحادث مجموعة غير منضبطة ومخربة اعتدت على الشرطة أدت إلى إصابة أكثر من 55 ضابطاً ومنتسباً.وأكد أن الشرطة لم ترد على المجموعة بشكل مباشر تجنباً لأي إصابات في صفوف المتظاهرين القريبين.

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