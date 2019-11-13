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بابا الفاتيكان يغرد عن القامشلي ويؤكد: سوريا امة "حبيبة وشهيدة"


بابا الفاتيكان يغرد عن القامشلي ويؤكد: سوريا امة
2019/11/13 | 15:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بابا الفتيكان البابا فرانسيس

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