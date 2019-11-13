إعادة فتح جميع الدوائر والجسور والطرق في ذي قار

2019/11/13 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار

أعلن قائد شرطة محافظة ذي قار الجديد، اللواء الركن محمد القريشي، عن إعادة فتح جميع الدوائر المغلقة وتامين حمايتها مع فتح

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