مجلس الانبار يعلن لـ

2019/11/13 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الانبار

اعلن عضو مجلس محافظة الانبار فرحان محمد الدليمي، عن اعادة افتتاح جسرين حيويين بعد اعادة اعمارهما للمرة الاولى منذ اكثر من ثلاثة

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