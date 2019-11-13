كاتانيتش يعول على

2019/11/13 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم كاتانيش، يوم الاربعاء، ان المنتخب سيلعب بواقعية كبيرة امام نظيره الايراني يوم غد الخميس في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال كاتانيتش في الموتمر الصحفي للمباراة ان "هدفنا الاساسي هو الظفر بنقاط المباراة"، مستدركاً "سنلعب بواقعية كبيرة بمواجهة منتخب متمرس ومعروف".

واضاف انه "ليس بيدنا سوى ان نلعب وفق اي ظروف حاصلة"، مشيرا الى ان "اللعب في البصرة كان سيكون مختلفاً جداً بحضور جماهير غفيرة تدعم المنتخب العراقي".

وتابع كاتانيتش انه "ليس منطقياً ان نتحدث الان بتحليل تكتيكي كيف سنلعب ولماذا لا نلعب بهكذا طريقة"، موضحاً أن "الاصح ان نرى المباراة ومن ثم يتم التحليل وفق ما يقدمه اللاعبون".

بدوره قال حارس مرمى المنتخب العراقي محمد حميد ان "هدفنا ادخال السعادة للجمهور العراقي"، مردفاً "نعرف ظروف شعبنا وتلهفه لنتيجة تستدعي منا تقديم كل ما نملك من امكانيات".

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