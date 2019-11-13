زين تعوض مشتركيها عن انقطاع الانترنت وتؤكد ان القطع بموجب قرارات رسمية حكومية

2019/11/13 | 15:47

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت شركة "زين العراق" للاتصالات، الأربعاء (13 تشرين الثاني 2019) عن تعويضها لكافة مشتركيها في عروض الإنترنت بباقة انترنت مفتوح، بتعويض الايام التي خسرها المشترك من اشتراكه اثناء فترة القطع خلال الشهر الحالي.





وذكرت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الشركة تعوض مشتركيها بعروض الانترنت، والدقائق بباقة انترنت شهرية، وستصل للمشتركين رسائل تبلغهم بتفاصيل التعويض".





وأضافت، أن "انقطاع الانترنت كان كليا خارج عن ارادتنا، حيث تم قطع تجهيز الانترنت عن شبكة زين من المصدر بناءً على تعليمات الجهات الرسمية"، مشيرةً الى أنه "تم تطبيقه على جميع شركات الهاتف النقال العاملة في العراق".

وشهدت المحافظات العراقية (عدا محافظات إقليم كردستان)، قطعاً مستمراً بشكل كامل لخدمة الانترنت، بدأ منذ انطلاق التظاهرات في مطلع تشرين الأول الماضي، فيما قللت ساعات جلب خدمة الانترنت خلال الأيام الماضية مقتصرة على وقت الدوام الرسمي.

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