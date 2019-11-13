الغانمي ورئيس بعثة الناتو يبحثان الرؤى المستقبلية في مجال تدريب الجيش والقوات الامنية

2019/11/13 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

التقى رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي يوم الاربعاء، رئيس بعثة حلف الناتو في العراق الجنرال داني فورتن، حيث بحث الجانبان الرؤى المستقبلية لأفاق التعاون والتنسيق بين العراق والحلف في مجال التدريب وكسب الخبرات والاستشارة لجميع صنوف الجيش وباقي القوات الامنية، وتناول اللقاء أيضاً مناقشة عدداً من النقاط والمقترحات المستقبلية المهمة التي تخص التدريب وتطوير قدرات الجيش العراقي.





واشاد رئيس الاركان، في بيان تلقته "الغد برس" "بعمل فريق الناتو الموزعون في المؤسسات التدريبية والصروح التعليمية للمؤسسة العسكرية والتي بدأت تنعكس بشكل كبير على اداء وقدرات قواتنا المسلحة بجميع صنوفها".

من جانبه قدم رئيس بعثة الناتو الجنرال داني فورتن" الشكر والتقدير لرئيس الاركان على الدعم المباشر والكبير لفريق الناتو وانجاح مهمته في العراق".

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