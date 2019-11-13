2019/11/13 | 15:49

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الحكيم يؤكد لبارزاني على الاحتكام للدستور لحل المشاكل بين بغداد و

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الحكيم يؤكد لبارزاني على الاحتكام للدستور لحل المشاكل بين بغداد واربيل

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