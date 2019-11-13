الرئيس برهم صالح يبحث مع نيجرفان البارزاني الأوضاع الأمنية والسياسية

2019/11/13 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني والوفد المرافق له.

وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع الأمنية والسياسية، والعلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، فضلاً عن أهمية تعزيز الاستقرار في البلاد، وتحقيق الحياة الحرة الكريمة لأبناء الشعب العراقي.

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