بمشاركة أميركية.. عملية عسكرية للجيش والبيشمركة لانهاء خطر “داعش” في نينوى

2019/11/13 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد مسؤول في حزب #الاتحاد_الوطني الكردستاني في قضاء #مخمور شرقي محافظة #نينوى #رشاد_كلالي، اليوم الأربعاء، وصول قوة عسكرية #أميركية قوامها أكثر من عنصراً إلى القضاء.كلالي […]

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