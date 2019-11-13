2019/11/13 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، مع رئيس اقليم كردستان نيچرفان بارزاني مستجدات الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة، وملف التظاهرات ومطالب المتظاهرين وسبل تحقيقها بما يوفر الخدمات وفرص العمل ويسهم في اصلاح العملية السياسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد عمار الحكيم يؤكد بلقاء بارزاني أهمية إيجاد نظام انتخابي عادل وتعديل بعض مواد الدستور) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد عمار الحكيم يؤكد بلقاء بارزاني أهمية إيجاد نظام انتخابي عادل وتعديل بعض مواد الدستور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).