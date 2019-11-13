ازمة وشيكة بين بلجيكا والمفوضية الأوروبية بسبب ميزانية 2020

2019/11/13 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المفوضية الأوروبية،اليوم الاربعاء، انها غير راضية عن مشروع الميزانية البلجيكية للعام المقبل 2020.

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