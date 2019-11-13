2019/11/13 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت تشدد الإجراءات الأمنية على الحدود مع العراق إثر معلومات استخباراتية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/13 | 16:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت تشدد الإجراءات الأمنية على الحدود مع العراق إثر معلومات استخباراتية) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت تشدد الإجراءات الأمنية على الحدود مع العراق إثر معلومات استخباراتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).