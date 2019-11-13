كوردستان تجدد دعمها لعبد المهدي وتدعو الاطراف السياسية لأمر

2019/11/13 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- جدد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني تاييد رئيس حكومة العراق عادل عبد المهدي، داعيا في الوقت نفسه كافة الاطراف السياسية لتحمل المسؤولية.

وعبر نيجيرفان بارزانيخلال لقائه عبد المهدي صباح الاربعاء قي بغداد عن دعم الإقليم للأمان والاستقرار الأمني والسياسي في العراق ولخطوات حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الرامية للإصلاح وتلبية المطالب المشروعة للمواطنين.

ودعا بارزاني الاطراف السياسية الى تحمل المسؤولية وتقديم الدعم لكابينة رئيس الوزراء العراقي في سبيل الإصلاح وحل المشاكل.

وجرى خلال الاجتماع البحث في آخر تطورات الوضع في العراق ومظاهرات بغداد والمحافظات العراقية الأخرى وتأثير الوضع على عموم العراق.

وتم تسليط الضوء على أسباب وتبعات المظاهرات، وخطوات وإجراءات التعامل مع الأحداث ومع الوضع.

وتباحث الجانبان بشأن تطور العلاقة بين اربيل وبغداد والوضع الأمني في العراق عموماً، ومخاطر ظهور الإرهاب من جديد وسبل التصدي له والتعاون والتنسيق بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية.

ووصل بارزاني والوفد المرافق له المؤلف من نائبي الرئيس ورئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، صباح اليوم الأربعاء، 13 تشرين الثاني 2019، في زيارة رسمية إلى بغداد حيث اجتمع مع عادل عبدالمهدي رئيس وزراء العراق الاتحادي.

سوار احمد

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