ريتا عودة - ((احتَرقُوا...لينتشرَ العِطْرُ))...ومضات

2019/11/13 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريتا_عودة (1)في البَحْرِ غَاصَتْ مُفْرَدَاتِيفَتَدَارَكْتُهَا بِقَافِيَة.(2)((سلاما يا عراق))أيُّها المُتْعَبُونَ في الأرْض:احترقوا،لينتشرَ العطرُ.اشتعلُوا...لتَتَبَدَّدَ العتمة.(3)((سلامًا يا عراق))في اتِّحادِ الفَرَائِسِضِدَّ المُفْتَرسِ...قُوَّة.(4)((صغير ولكن...))اصْدَح بصوتِكَ......

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