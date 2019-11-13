2019/11/13 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_حسن_محاجنة شيطان الشعر يهدهدني ،يستجدي مني الألحان .شيطان الشعر يؤرجحني ،فوق قمم الأفنان .شيطان الشعر يشاكسني، ويسرق مني الأحزان..يدعوني لمأدبة فاخرة ..عليها من كل الألوان ..عشقٌ ،شبقٌ ،تيهٌ، وشعرٌ من شتى الاوزان ..شيطان الشعر...يُمازحني ، يداعبني ، يُلهيني عن همّ ألولهان...يستبقيني وحدي ألهوفي ساحات النسيان ..لكن يا شيطاني ،عفواً،فأنا في المحص......

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