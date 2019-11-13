رغم الحظر.. ايران تركب منصة بحرية جديدة بحقل

2019/11/13 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن نائب مدير مشروع المراحل التطورية رقم 22 الى 24 بحقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر والواقع بالخليج، عن تركيب منصة بحرية بنجاح،

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