2019/11/13 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر المنتخب الايراني لكرة القدم، اليوم الاربعاء، من "موقف عصيب" في حال فقدانه نقاط مباراته امام نظيره العراقي يوم غد الخميس، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022.

وقال مدرب المنتخب الايراني فيلموتس في المؤتمر الصحفي للمباراة ان "عدم اللعب في البصرة وامام جمهور عراقي هائل خفف الضغط علينا في هذه المباراة".

واضاف ان "المنتخب العراقي منتخب كبير وتصدره للمجموعة يدفعه للتمسك بها بقوة"، مشيرا الى ان "خسارتنا امام البحرين جعلتنا في تحد كبير بمواجهة المنتخب العراقي".

ولفت الى ان "الرياضة رسالة محبة وسلام، واتمنى ان نخرج بمباراة كبيرة نصفق فيها للروح الرياضية".

بدوره قال اللاعب الايراني محسن شجاعي ان "الفريق الايراني مستعد للمباراة وفقداننا لنقاطها يجعلنا في موقف عصيب"، مؤكدا ان "المنتخب العراقي صاحب تاريخ مشرف في الكرة الاسيوية والفرص متساوية للمنتخبين في هذه المباراة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب الايراني يحذر من موقف "عصيب" أمام نظيره العراقي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب الايراني يحذر من موقف "عصيب" أمام نظيره العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).