2019/11/13 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موافقة مبدئية على ارتداء لاعبي العراق الشارات السوداء وقراءة الفاتحة قبل مواجهة إيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/13 | 16:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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