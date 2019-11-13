العقابي: وجود أطراف استغلت الظرف الراهن لتمرير ملف الدرجات الخاصة

2019/11/13 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت كتلة النهج الوطني عن وجود اطراف استغلت الظرف الراهن لتمرير اسماء معينة، وايجاد مزايدات مصلحية ونفعية، وفساد مالي لتمرير اسماء او الاستحواذ على مساحات اوسع بالسلطة.

وقال النائب عن الكتلة حسين العقابي في تصريح، إن الانتهازية والتفرد بالسلطة وصلا الى مستوى لا يطاق، إذ ان بعض الاطراف استغلت مطالب الجماهير المنتفضة لمصالحها الفئوية والحزبية الضيقة، مبينا ان من بين الملفات التي استغلتها تلك الاطراف هو ملف الدرجات الخاصة والذي يتم تمريره لخدمة جهات واطراف معينة.

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