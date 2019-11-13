مجلس النواب يحدد الـ 23 من الشهر الجاري موعداً لاستجواب وزير الصناعة

2019/11/13 | 16:19

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بغداد اليوم

مجلس النواب يعقد جلسته الـ 14 برئاسة الحلبوسي

يتبع ......

بغداد اليوم- بغداد

نشر المكتب الإعلامي لمجلس النواب، السبت 13/12/2019، جدول الاعمال الخاص بالجلسة الرابعة عشر من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الثانية، للفصل التشريعي الأول.

وجاء في جدول الاعمال الذي نشرته (بغداد اليوم)، ان جلسة البرل

بغداد اليوم- بغداد

استعرض رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية اسامة النجيفي، الأربعاء (تشرين الثاني 2019)، خريطة جبهته للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد أمام السفير الأمريكي في بغداد، معلناً ذهاب جبهته إلى المعارضة.

وقالت الجبهة في بيان تلقته (بغداد

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