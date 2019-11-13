القوات الأمريكية تنسحب من قاعدة

2019/11/13 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت الاعلام الحربي، الاربعاء، بانسحاب رتل عسكري أمريكي وتوجهه نحو الحدود السورية – العراقية....

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