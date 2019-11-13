2019/11/13 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى الإعلام ..وإصلاح الواقع الرياضي – منعم جابر مثلما هي كافة القطاعات في المجتمع العراقي التي عانت وتعاني الاهمال والتقصير والاخطاء والخطايا نجد ان الرياضة العراقية هي الاخرى تعاني ذات الاهمال والتقصير والفساد والعيوب والنواقص ونجد ان كافة العاملين فيها يتحدثون عن نواقصها وعيوبها دون احراج او خجل! ولكنهم يواصلون العمل في الميدان […]

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