القبض على ما يسمى قائد الغزوات ومسؤول تفجير المفخخات في نينوى

2019/11/13 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ،اليوم الاربعاء، القاء القبض على ما يسمى قائد الغزوات في داعش الارهابي ومسؤول تفجير المفخخات في نينوى.

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