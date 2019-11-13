2019/11/13 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة مجلس النواب تعلن ايقاف الإجازات للنواب خلال الفصل التشريعي الحالي للظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/13 | 16:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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