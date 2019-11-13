وثيقة.. جدول اعمال جلسة البرلمان

2019/11/13 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت الدائرة الإعلامية في البرلمان، الأربعاء، جدول اعمال جلسة اليوم، والتي تضمنت قراءة لثلاثة قوانين بالإضافة إلى مناقشة عامة.

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