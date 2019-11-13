مجلس وزراء كوردستان يتخذ قرارات تخص البيشمركة وأصحاب العقود وحقوق الاقليم

2019/11/13 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائبه قوباد طالباني.واُستهل الاجتماع بتقرير قدمه وزير شؤون البيشمركة شورش اسماعيل بشأن هيكلية وملاكات ومصاريف وخطوات المشروع الإصلاحي للوزارة، وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نائبه وكل من وزراء الداخلية، والبيشمركة، والمالية والاقتصاد، لمتابعة ما يتمخض عنها لإجراء اللازم.وفي محور آخر من الاجتماع، عرض وزير الإقليم لملف المحادثات مع الحكومة الاتحادية خالد شواني تقريراً عن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإلغاء المواد 12 و16 و17 من القانون رقم (14) لسنة 2019 الخاص بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية التابعة لها رقم (12) لسنة 2018، وقد تمت الإشادة بالقرار من قبل مجلس الوزراء.وناقش مجلس الوزراء آخر نشاطات لجنة التعديلات الدستورية المشكلة من قبل مجلس النواب العراقي والتي عَقدت أول اجتماع لها، كما أجرى مجلس الوزراء نقاشاً حول مشروع قانون الانتخابات التشريعية العراقية، وتم التأكيد على ضرورة الحفاظ على السلطات والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، والتشديد على عدم المساومة عليها.وفي ختام الاجتماع، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لمتابعة ملف أصحاب العقود لاتخاذ ما يلزم بهذا الصدد بعد إعلام المجلس بالنتائج.

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