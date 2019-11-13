كاتانيتش: المباراة صعبة و هدفنا الفوز على ايران

2019/11/13 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغدبرس

قال مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتاينتش ، اليوم الاربعاء , ان المباراة امام ايران صعبة على الطرفين ، هدفنا هو الفوز وخطف النقاط الثلاث لتأكيد احقيتنا بصدارة المجموعة .

واكد كتانيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وحضرته " الغد بر س" , ان " هكذا مباريات يجب تلعب بواقعية كبيرة وبحسب ظروف ومتغيرات اللقاء ، وسيكون هدف العراق هو النقاط الثلاث ".

واضاف " ليس بيدنا ان نحدد اين نلعب فهذا الموضوع يحدده الاتحاد الدولي للفيفا ، وبالتأكيد اللعب في البصرة شيء مختلف وكان سيعطينا دفعة معنوية كبيرة ".

واشار انه " ليس من المنطقي الحديث بجوانب تكتيكية وبأي اسلوب سنواجه منافسنا ، بل الاصح ان نشاهد اللقاء ومن ثم نحلل وفق ما يقدمه اللاعبين ".

يذكر ان المنتخب الوطني سلاقي نظيره الايراني ، يوم غد الخميس ، على استاد عمان الدولي ضمن مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم واسيا .

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