مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون مجلس الاعمار

2019/11/13 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استكمل مجلس النواب، اليوم الاربعاء، مناقشة مشروع قانون مجلس الاعمار.

وقال مراسل "الغد برس"، ان "البرلمان استكمل مناقشة مشروع قانون مجلس الاعمار".

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