البرلمان يعلن ايقاف الاجازات لاعضاءه خلال الفصل التشريعي الحالي

2019/11/13 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس، عن ايقاف الإجازات لاعضاءه خلال الفصل التشريعي الحالي.

وقال مراسل "الغد برس"، ان "البرلمان اعلن عن ايقاف الإجازات للسيدات والسادة اعضاء المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي للضروف الاستثنائية التي يمر بها البلد".

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